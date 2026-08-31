Politico: ЕС может надавить на Грецию и Испанию из-за ракет для Украины

Евросоюз может надавить на Грецию и Испанию из-за недостаточных поставок ракет Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.
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