Фестиваль юных патриотов: как пермское предприятие помогает воспитывать молодежь. Фоторепортаж

Пермские предприятия продолжают активно помогать молодежи реализоваться в родном городе. Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) в феврале провела сразу несколько мероприятий для юных пермяков ко Дню защитника Отечества.
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