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Daily Storm

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ЛДПР предложила принять закон о профилактике буллинга после нападения школьницы в Канске

ЛДПР предложила принять закон о профилактике буллинга после нападения школьницы в Канске

В партии предположили, что причинами стали травля и недопонимание со стороны учителейЛДПР предложила закрепить в законе понятие травли и разработать типовой протокол действий для школ после трагедии в Канске.

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