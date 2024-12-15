В половину одиннадцатого утра окраина Донецка куда как более многолюдна, чем центр. Задаюсь вопросом, куда несёт люде с утра, если в супермаркете чуть ли не впервые нет очереди на кассе?) Поразил мужчина с четырнадцатью ( кажется, так) полуторалитровками Жигулёвского.