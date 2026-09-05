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Мерц сравнил реакцию ФРГ на беспилотник с ответом на ракеты США в 1980-х

Мерц сравнил реакцию ФРГ на беспилотник с ответом на ракеты США в 1980-х

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил жесткую реакцию правительства Германии на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, сравнив её с действиями властей Западной Германии в 1980-х годах.

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