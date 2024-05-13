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Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»

– Как вы пришли к богу? – Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.

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