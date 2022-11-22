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“Я так распереживалась”: Анна Седокова разрыдалась на шоу “Маска. Танцы”

“Я так распереживалась”: Анна Седокова разрыдалась на шоу “Маска. Танцы”

В седьмом выпуске музыкального шоу “Маска. Танцы” проект покинул еще один яркий участник — Анна Седокова, которая выступала в костюме Божьей Коровки.

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