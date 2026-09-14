Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

275 подписчиков

Проект Дарвиновского музея «Пиктофауна» вошёл в шорт-лист конкурса «Музейный олимп»

Проект Дарвиновского музея «Пиктофауна» вошёл в шорт-лист конкурса «Музейный олимп»

Дарвиновский музей объявил о выходе проекта «Пиктофауна» в шорт-лист Всероссийского конкурса «Музейный олимп» в номинации «Музейное событие».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым