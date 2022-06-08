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В NASA рассказали о задачах DAVINCI, посадочной миссии на Венеру

В NASA рассказали о задачах DAVINCI, посадочной миссии на Венеру

Основной задачей зонда DAVINCI будет исследование многослойной атмосферы Венеры. Статья с подробным описанием его миссии за авторством Джеймса Гарвина из Центра космических полетов имени Годдарда NASA была опубликована в Planetary Science Journal.

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