Агрегатор против флага России. Адвокат не скрыл удивления - бизнес любой ценой?

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Царьград

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Комментарии
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Олег Самойлов
Гнать к херам эту компашку из России! Не нравится российский флаг? Нехер в России бабло косить! Всех к чертям собачьим!
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20 час.
КП
Кремлин Православович
Не гнать, а национализировать.
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20 час.
Олег Самойлов
И с этим могу согласиться! Национализировать и спокойненько угробить! У нас государственная только оборонка более-менее держится и то вся на дотациях, а уж все остальное - смотреть жутко!
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11 час.

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