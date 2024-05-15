Сервис "Яндекс.Такси" "запретил" демонстрацию флага России и приравнял патриотические символы нашей страны к рекламе.
Агрегатор против флага России. Адвокат не скрыл удивления - бизнес любой ценой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Гнать к херам эту компашку из России! Не нравится российский флаг? Нехер в России бабло косить! Всех к чертям собачьим!
Ответить
20 час.
КП
Кремлин Православович
Не гнать, а национализировать.
Ответить
20 час.
Олег Самойлов
И с этим могу согласиться! Национализировать и спокойненько угробить! У нас государственная только оборонка более-менее держится и то вся на дотациях, а уж все остальное - смотреть жутко!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии