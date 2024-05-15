Агрегатор против флага России. Адвокат не скрыл удивления - бизнес любой ценой?

Гнать к херам эту компашку из России! Не нравится российский флаг? Нехер в России бабло косить! Всех к чертям собачьим!

Олег Самойлов

И с этим могу согласиться! Национализировать и спокойненько угробить! У нас государственная только оборонка более-менее держится и то вся на дотациях, а уж все остальное - смотреть жутко!