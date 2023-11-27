Новосибирцы теряются при виде новых 100-рублевых купюр

Корреспондент VN.ru переадресовал вопрос в Сибирское ГУ Банка России. Там подтвердили подлинность денег и сообщили, что «модернизированные банкноты номиналом в 100 рублей были представлены в 2022 году, и пока их доля в обороте незначительна».