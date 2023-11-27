Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Вот надо же, свои же ублюдки, страну продают за 30 серебренников, что за молодёжь, поколение потребления!Диверсантов со ст...
  • tatiana vashenko
    ❤️🧡❤️Путин наградил бо...
  • Игорь
    Автор статьи,Вы читаете что пишите?!!!))) "после чего 28-летняя женщина ударила ножом в грудь одного из них. Двое пот...Скандальная герои...

Новосибирцы теряются при виде новых 100-рублевых купюр

Новосибирцы теряются при виде новых 100-рублевых купюр

Корреспондент VN.ru переадресовал вопрос в Сибирское ГУ Банка России. Там подтвердили подлинность денег и сообщили, что «модернизированные банкноты номиналом в 100 рублей были представлены в 2022 году, и пока их доля в обороте незначительна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх