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Павел Колобков: Как московский школьник стал олимпийским чемпионом и министром спорта

Павел Колобков: Как московский школьник стал олимпийским чемпионом и министром спорта

Павел Колобков: Как московский школьник стал олимпийским чемпионом и министром спорта СпортпрессаЕго называли «шпажистом от бога», а он сам признавался, что в детстве просто не знал страха — и это помогло ему пробиться в сборную СССР в восемнадцать лет, когда рядом фехтовали кумиры.

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