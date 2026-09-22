Павел Колобков: Как московский школьник стал олимпийским чемпионом и министром спорта СпортпрессаЕго называли «шпажистом от бога», а он сам признавался, что в детстве просто не знал страха — и это помогло ему пробиться в сборную СССР в восемнадцать лет, когда рядом фехтовали кумиры.
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