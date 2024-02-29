Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Иван Агеев
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Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно.

Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно.

Всё-таки шокирует мышление 80-летних гегемонов, застрявшего навсегда где-то в середине «нулевых», на пике могущества США, и не понимающего, насколько за эти 20 лет деградировали США (под их собственным управлением).

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