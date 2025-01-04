АА Алекс Архипов Если враг не сдаётся, его уничтожают.

Геннадий Хрипунов Раненого пиндоско-бандеровского-гей-европейского фашиста надо уничтожать, потому-что он не пощадит, наших не только дедов, бабушек и родителей , но и детей. Чем больше наши ребята уничтожать, тем свободней Мир будет .