На днях в интернетах очень широко распространилось видео рукопашного боя нашего бойца и укропа.
К врагу нужно испытывать только ярость и желание его победить
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Если враг не сдаётся, его уничтожают.
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14 час.
Геннадий Хрипунов
Раненого пиндоско-бандеровского-гей-европейского фашиста надо уничтожать, потому-что он не пощадит, наших не только дедов, бабушек и родителей , но и детей. Чем больше наши ребята уничтожать, тем свободней Мир будет .
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13 час.
Silver Kont
Дык пани витязева та ещё мутная особа, приехавшая с окраины и полезшая в журналистику в России, жизни учить и как относиться к хохлам в будущем и настоящем...
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12 час.
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