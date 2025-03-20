Окончательное решение вопроса Крыма. Трамп не обманул? Решение проведут через ООН

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ТРАМП УЖЕ стянул руки России запретом поражать энергетические объекты на Украине .Зато наши объекты поражают с завидным постоянством..   И СЕЙЧАС  ГОРИТ ВСЕ КРАСНЫМ и СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!!   ... А дальше будет... &quot;Тонул - топор сулил. Вытащили - и топорища жалко&quot;... Трампу сказали, чтобы он ничего не обещал России... Он и не обещает... А выдавать свои хотелки за &quot;обещания Трампа&quot; -  ПРЕСТУПНО,  ТУПО и ГЛУПО!!
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