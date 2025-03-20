Окончательное решение вопроса Крыма. Трамп не обманул? Решение проведут через ООН

Vladimir Lioubimcev

ТРАМП УЖЕ стянул руки России запретом поражать энергетические объекты на Украине .Зато наши объекты поражают с завидным постоянством.. И СЕЙЧАС ГОРИТ ВСЕ КРАСНЫМ и СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!! ... А дальше будет... "Тонул - топор сулил. Вытащили - и топорища жалко"... Трампу сказали, чтобы он ничего не обещал России... Он и не обещает... А выдавать свои хотелки за "обещания Трампа" - ПРЕСТУПНО, ТУПО и ГЛУПО!!