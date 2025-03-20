Царьград Фото: коллаж Царьград Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 13 марта вечером президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Окончательное решение вопроса Крыма. Трамп не обманул? Решение проведут через ООН
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ТРАМП УЖЕ стянул руки России запретом поражать энергетические объекты на Украине .Зато наши объекты поражают с завидным постоянством.. И СЕЙЧАС ГОРИТ ВСЕ КРАСНЫМ и СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!! ... А дальше будет... "Тонул - топор сулил. Вытащили - и топорища жалко"... Трампу сказали, чтобы он ничего не обещал России... Он и не обещает... А выдавать свои хотелки за "обещания Трампа" - ПРЕСТУПНО, ТУПО и ГЛУПО!!
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