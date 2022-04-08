Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Президент США Джо Байден в пятницу,8 апреля, подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей на фоне ситуации на Украине, – сообщает РИА Новости.
Президент США Джо Байден в пятницу,8 апреля, подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей на фоне ситуации на Украине, – сообщает РИА Новости.
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