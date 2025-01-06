122 населенных пункта Приднестровья остались без газа

ТАСС/Егор Алеев В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газоснабжения из-за энергетического кризиса, заявил на заседании оперативного штаба председатель правительства непризнанной республики Александр Розенберг.
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