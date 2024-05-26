Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартует в августе, взрослый – в октябре, ЧМ пройдет в апреле

Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2024/25 2024 год Гран-при среди юниоров, 1-й этап Рига, Латвия, 21-28 августа Asian Open Коулун Бэй, Гонконг, 2-6 сентября Гран-при среди юниоров, 2-й этап Острава, Чехия, 4-7 сентября Гран-при среди юниоров, 3-й этап Бангкок, Таиланд, 11-14 сентября Lombardia Trophy, ISU Challenger Бергамо, Италия, 13-15 сентября Гран-при среди юниоров, 4-й этап Стамбул, Турция, 18-21 сентября Nebelhorn Trophy, ISU Challenger Оберстдорф, Германия, 19-21 сентября Гран-при среди юниоров, 5-й этап Гданьск, Польша, 25-28 сентября Гран-при среди юниоров, 6-й этап Любляна, Словения, 2-5 октября Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger Астана, Казахстан, 3-6 октября Гран-при среди юниоров, 7-й этап Уси, Китай, 9-12 октября Budapest Trophy, ISU Challenger Будапешт, Венгрия, 11-13 октября Skate America (Гран-при, 1-й этап) Аллен, США, 18-20 октября Skate Canada (Гран-при, 2-й этап) Галифакс, Канада, 25-27 октября Grand Prix de France (Гран-при, 3-й этап) Анже, Франция, 1-3 ноября NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап) Осака, Япония, 8-11 ноября Finlandia Trophy (Гран-при, 5-й этап) Хельсинки, Финляндия, 15-17 ноября Кубок Варшавы, ISU Challenger Варшава, Польша, 20-24 ноября Cup of China (Гран-при, 6-й этап) Чунцин, Китай, 22-24 ноября Golden Spin, ISU Challenger Загреб, Хорватия, 4-7 декабря Финал Гран-при (юниоры и взрослые) Гренобль, Франция, 5-8 декабря 2025 год Чемпионат Европы 20-26 января (место проведения не определено) Чемпионат четырех континентов Сеул, Южная Корея, 18-23 февраля Чемпионат мира среди юниоров Дебрецен, Венгрия, 24 февраля – 2 марта Чемпионат мира Токио, Япония, 17-20 апреля.