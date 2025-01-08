Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД Китая поблагодарил Россию за поддержку после землетрясения в Тибете

Китайское внешнеполитическое ведомство благодарит президента РФ Владимира Путина и лидеров еще 22 стран за моральную поддержку и соболезнования в связи с мощным землетрясением в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР.

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