МИД Китая поблагодарил Россию за поддержку после землетрясения в Тибете

Китайское внешнеполитическое ведомство благодарит президента РФ Владимира Путина и лидеров еще 22 стран за моральную поддержку и соболезнования в связи с мощным землетрясением в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР.
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