МИД Китая поблагодарил Россию за поддержку после землетрясения в Тибете

Политика как она есть

Китайское внешнеполитическое ведомство благодарит президента РФ Владимира Путина и лидеров еще 22 стран за моральную поддержку и соболезнования в связи с мощным землетрясением в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР.