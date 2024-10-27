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Не только у женщин: по каким симптомам заподозрить рак груди, рассказала врач Миндиярова

Не только у женщин: по каким симптомам заподозрить рак груди, рассказала врач Миндиярова

На 7 самых частых вопросов о наиболее распространенном онкозаболевании в мире отвечает врач. А вы знаете, как проявляется рак груди и что его может спровоцировать? фото: iStockphoto«Розовый октябрь» — ежегодная международная акция, созданная для повышения информированности о раке груди и поддержки онкопациентов и их близких.

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