Царьград Фото: Царьград Министр предал русских и ругает Россию из-за границы. А наша страна теперь бесконечно платит: то Средней Азии, то Абхазии.
Министр предал русских, и теперь Россия бесконечно платит: То Средней Азии, то Абхазии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
и много горбачев даларов хранит? а с какого дня(часа) парфёнов то стал элитой?
Ответить
4 час.
Александр Рожков
Это у вас Громыко не виноват. Он и привел Горбачева к власти.... https://ria.ru/20090716/177609828.html
Сын Громыко рассказал, как отец привел Горбачева к власти
РИА Новости
Ответить
2 час.
Betahon
Все равно Козырева на дыбу!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии