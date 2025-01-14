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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Министр предал русских, и теперь Россия бесконечно платит: То Средней Азии, то Абхазии

Министр предал русских, и теперь Россия бесконечно платит: То Средней Азии, то Абхазии

Царьград Фото: Царьград Министр предал русских и ругает Россию из-за границы. А наша страна теперь бесконечно платит: то Средней Азии, то Абхазии.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и много горбачев даларов хранит? а с какого дня(часа) парфёнов то стал элитой?
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4 час.
Александр Рожков
Это у вас Громыко не виноват. Он и привел Горбачева к власти....                                                                                                                 https://ria.ru/20090716/177609828.html
Сын Громыко рассказал, как отец привел Горбачева к власти
РИА Новости
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2 час.
Betahon
Все равно Козырева на дыбу!
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2 час.

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