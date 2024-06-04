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МИРОВЫЕ СМИ: ИЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВСЁ КОНЧЕНО, ИЛИ – ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

МИРОВЫЕ СМИ: ИЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВСЁ КОНЧЕНО, ИЛИ – ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Элла МАЙСТРЕНКО Британская газета The Telegraph отличилась на днях тем, что несколько раз редактировала заголовок статьи, посвящённой украинским проблемам.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Белый пушистый зверёк медленно,но верно приближается к Окраине...Он знает,что делать...
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23 час.
Natalija Osminina
Никто ничего не видит. Каких только версий не придумывают!!Во-первых, Третья Мировая уже идет, постепенно разгораясь из искры СВО. &quot;Полномасштабная война Европы с Россией&quot;- это избиение Россией европейских младенцев. Причем, абсолютно голеньких. Чтобы Европа нарастила военный жирок ей нужно по оптимистичным подсчетам 2-3 года, по реальным 8-9 лет.  Но и их у нее нет от слова СОВСЕМ.  Из серии анекдота про слона &quot;съист то он съист. Да кто же ему даст??&quot;))) ЕС беснуется по приказу Вашингтона, чтобы заставить Россию нанести вред её экономике, или удары Цирконами по Европе. И все только для того, чтобы дожать европейские предприятия перевести оставшийся бизнес-в США.  После чего США бросят и Европу и Украину. А переговоры ЕС с Россией ей на фиг не нужны. Цель России  перекроить карту Европы. Для этого вызвать распад ЕС, а потом поделить Европу вместе со всеми заинтересованным сторонами- Великобританией, Ватиканом и Россией.
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21 час.

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