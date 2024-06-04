МИРОВЫЕ СМИ: ИЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВСЁ КОНЧЕНО, ИЛИ – ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Natalija Osminina

Никто ничего не видит. Каких только версий не придумывают!!Во-первых, Третья Мировая уже идет, постепенно разгораясь из искры СВО. "Полномасштабная война Европы с Россией"- это избиение Россией европейских младенцев. Причем, абсолютно голеньких. Чтобы Европа нарастила военный жирок ей нужно по оптимистичным подсчетам 2-3 года, по реальным 8-9 лет. Но и их у нее нет от слова СОВСЕМ. Из серии анекдота про слона "съист то он съист. Да кто же ему даст??"))) ЕС беснуется по приказу Вашингтона, чтобы заставить Россию нанести вред её экономике, или удары Цирконами по Европе. И все только для того, чтобы дожать европейские предприятия перевести оставшийся бизнес-в США. После чего США бросят и Европу и Украину. А переговоры ЕС с Россией ей на фиг не нужны. Цель России перекроить карту Европы. Для этого вызвать распад ЕС, а потом поделить Европу вместе со всеми заинтересованным сторонами- Великобританией, Ватиканом и Россией.