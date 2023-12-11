«Я сделала ботокс, детка!»: Селена Гомес ответила на хейт

Звезде досталось не только из-за внешности Селена Гомес Соцсети 31-летняя певица Селена Гомес недавно подтвердила роман с музыкальным продюсером Бенни Бланко, опубликовав совместной фото с возлюбленным в соцсети.
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