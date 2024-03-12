Путин анонсировал поездку в Якутию

Президент России Владимир Путин сообщил о планах в ближайшее время поехать в Якутию. «По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — пояснил глава государства.
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