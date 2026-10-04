Стоит ли ехать в Египет? Взвешиваем все 'за' и 'против' для идеального отпуска Египет, колыбель древней цивилизации, земля фараонов и бескрайних пустынь, веками манит путешественников своей загадочностью и великолепием.
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