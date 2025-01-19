В США сообщили тайном партнерстве ЦРУ и украинской разведки

ABC: ЦРУ и спецслужбы Украины тайно налаживали партнерские отношения с 2014 года С 2014 года ЦРУ и спецслужбы Украины «тайно налаживали тесные партнерские отношения», сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.