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Царьград

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Покушение на Трампа стало загадкой для ФБР: Мотивов нет

Покушение на Трампа стало загадкой для ФБР: Мотивов нет

В ФБР заявили, что мотив молодого человека, который выстрелил в Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании, не установлен.

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