Changan и «Динамо» продлили партнерство до конца сезона 2027/28 гг

Обе стороны рассматривают новое соглашение как результат доверия, выстроенного за прошедшие сезоны. Для Changan же, оно становится поводом ставить перед собой более амбициозные цели в спортивных и общественных проектах на российском рынке.
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