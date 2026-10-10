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Газета.ру

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Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер

Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Об этом сообщает РИА Новости.«Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», — сказал глава государства.

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