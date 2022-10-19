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Жизнь на нашей планете может оборваться в любой момент

Жизнь на нашей планете может оборваться в любой момент

Жизнь на нашей планете может закончиться в любой момент. Мы не знаем, когда и как это произойдет. Вполне вероятно, что огромный астероид врежется в Землю, и большая часть населения погибнет.

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