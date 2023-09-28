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В Италии умер «последний крестный отец». Мафиози 30 лет был в бегах и попался из-за рака

В Италии умер «последний крестный отец». Мафиози 30 лет был в бегах и попался из-за рака

«Последний крестный отец» итальянской мафии Маттео Денаро по прозвищу Дьяболик скончался в больнице. Он возглавлял «Коза ностра» с 2009 года, скрывался от правосудия 30 лет и был задержан в больнице, куда он попал из-за рака толстой кишки.

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