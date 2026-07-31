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Оливер Бермэн о будущем в «Феррари»: «Не хочу просидеть несколько лет в ожидании, когда освободится место»

Пилот « Хааса » и юниор «Феррари» оценил свои шансы на повышение в Скудерию на фоне улучшения результатов Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

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