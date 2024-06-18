Мораторий на внеплановые проверки общепита могут отменить после отравлений

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Организация "Общественная потребительская инициатива" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с предложение отменить мораторий на внеплановые проверки заведений общественного питания и доставок еды.
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