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Мораторий на внеплановые проверки общепита могут отменить после отравлений

Мораторий на внеплановые проверки общепита могут отменить после отравлений

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Организация "Общественная потребительская инициатива" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с предложение отменить мораторий на внеплановые проверки заведений общественного питания и доставок еды.

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