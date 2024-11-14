В Москве прошел Форум школьников, посвященный возможностям учебы в Дальнем Востоке

В Москве состоялся Форум школьников, где ученикам 10–11 классов из центральных регионов России представили перспективы учебы и карьерного роста в Хабаровском крае и других территориях Дальневосточного федерального округа.
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