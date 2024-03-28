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Суд приговорил математика Мифтахова* к четырем годам по делу об оправдании терроризма

Суд приговорил математика Мифтахова* к четырем годам по делу об оправдании терроризма

Обвинение просило для аспиранта МГУ только три года колонии. Аспиранта МГУ и математика Азата Мифтахова (*включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к четырем годам лишения свободы за разговор с сокамерниками, в котором он, по версии следствия, оправдывал терроризм.

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