Это очень опасно. Белоусов и Остин провели телефонный разговор. Что глава Минобороны России сказал американскому коллеге?

Министр обороны Андрей Белоусов во время посещения центра управления Сухопутных войск© Фото : Минобороны РоссииСегодня 1K прочитали Глава Минобороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в оборонном ведомстве.