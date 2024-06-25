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Это очень опасно. Белоусов и Остин провели телефонный разговор. Что глава Минобороны России сказал американскому коллеге?

Это очень опасно. Белоусов и Остин провели телефонный разговор. Что глава Минобороны России сказал американскому коллеге?

Министр обороны Андрей Белоусов во время посещения центра управления Сухопутных войск© Фото : Минобороны РоссииСегодня 1K прочитали Глава Минобороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в оборонном ведомстве.

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