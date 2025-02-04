Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гулька
    ВСУ - это не люди, не пленные, это жестокие и подлые твари, кто убивает и мучает беззащитных стариков и детей. Такие ..."Никого не щадим,...
  • александр град
    Зверье в человеческом обличье должно быть уничтожено."Никого не щадим,...
  • Александр Павлов
    Статуя Ленина в СШАРезультаты опроса...

"Никого не щадим, пленных не берём": Спецназовцев косит необычная болезнь

"Никого не щадим, пленных не берём": Спецназовцев косит необычная болезнь

Царьград Коллаж Царьграда "Проявляют чрезмерную жестокость", "проводят казни пленных" – вот те обвинения, которые летят в адрес наших бойцов, в частности выбивающих врага в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Владимир Уфимцев
Не надо повторять ошибки предателя и мерзавца Хрущева! Бандеровцев - всех в расход! Потому как этих бля@ей, как показал исторический опыт, перевоспитать невозможно. Так победим! Работайте, братья! И поменьше слушайте вопли либералов в тылу.
Ответить
1 час.
аг
александр град
Зверье в человеческом обличье должно быть уничтожено.
Ответить
17 мин.
Гулька
ВСУ - это не люди, не пленные, это жестокие и подлые твари, кто убивает и мучает беззащитных стариков и детей. Такие сволочи не имеют права на жизнь, их нужно расстреливать без каких-либо оправданий. А уж те, что приперлись на нашу землю, в Курскую область это конченные твари, их даже слушать не надо, сразу в расход пускать. А либеральная сволота нехай катится в свободную гейропу, нечего им землю России топтать грязными ЛГБТ-ногами.
Ответить
6 мин.
наверх