"Никого не щадим, пленных не берём": Спецназовцев косит необычная болезнь

Не надо повторять ошибки предателя и мерзавца Хрущева! Бандеровцев - всех в расход! Потому как этих бля@ей, как показал исторический опыт, перевоспитать невозможно. Так победим! Работайте, братья! И поменьше слушайте вопли либералов в тылу.

Гулька

ВСУ - это не люди, не пленные, это жестокие и подлые твари, кто убивает и мучает беззащитных стариков и детей. Такие сволочи не имеют права на жизнь, их нужно расстреливать без каких-либо оправданий. А уж те, что приперлись на нашу землю, в Курскую область это конченные твари, их даже слушать не надо, сразу в расход пускать. А либеральная сволота нехай катится в свободную гейропу, нечего им землю России топтать грязными ЛГБТ-ногами.