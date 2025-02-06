Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали командира ВСУ с позывным Енот

Командир ВСУ Максим Емец с позывным Енот был ликвидирован в зоне СВО.Военкор Евгений Поддубный сообщило том, что в зоне проведения спецоперации бойцы Вооруженных сил России ликвидировали командира штурмового подразделения украинских сил с позывным Енот.