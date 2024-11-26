В Молдове открылись первые детские ясли семейного типа. Альтернативные услуги по уходу семейного типа предоставляются в индивидуальной обстановке, прямо на дому у воспитателей, с максимальным количеством до пяти детей в возрасте до трех лет.
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