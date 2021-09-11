Театр абсурда

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Зрители триллера пахнут ужасом

Зрители триллера пахнут ужасом

Николай Воронин, Корреспондент по вопросам науки АВТОР ФОТО,MINISTRY OF ENVIRONMENT OF NAMIBIA Подпись к фото, Шнобелевскую премию в области транспорта вручили ветеринарам, выяснившим, что носорогам не вредит перевозка по воздуху вверх ногами Усы и борода сохранились у мужчин потому, что дают преимущество в рукопашном бою; уровень коррупции в стране можно определить по тому, насколько упитанные там министры; а кошки могут не только мяукать и мурлыкать, но и общаются с людьми еще по меньшей мере дюжиной разнообразных способов - от писков и стонов до шипения и ворчания.

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