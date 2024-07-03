СК: удар по супермаркету в Донецке, по предварительным данным, нанесли из РСЗО HIMARS

Осколки и фрагменты будут направлены на экспертизу Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, по предварительной информации, был нанесен с использованием американской РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России.