СК: удар по супермаркету в Донецке, по предварительным данным, нанесли из РСЗО HIMARS

Осколки и фрагменты будут направлены на экспертизу Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, по предварительной информации, был нанесен с использованием американской РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
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