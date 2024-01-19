Краткосрочную аренду жилья хотят урегулировать в Нижегородской области. Возможные поправки к проекту изменений в Жилищный кодекс РФ накануне обсудили депутаты комитета по ЖКХ и ТЭК в региональном Заксобрании.
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