Декабрь в Поморье начнётся с ветреной и прохладной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от +1 до -4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от +1 до -4 градусовОблачно с прояснениями.