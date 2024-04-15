Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту совершения хулиганских действий в Московской области

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту нанесения группой лиц, среди которых были подростки, телесных повреждений несовершеннолетнему юноше и его сестре.
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