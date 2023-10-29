Врач предупредила о серьезных последствиях псориаза без лечения

Псориаз — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне наследственной предрасположенности. Без должного лечения оно может привести к высыпаниям на коже и поражению суставов вплоть до ограничения движений, рассказала «Известиям» 29 октября, во Всемирный день борьбы с псориазом, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.
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