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Врач предупредила о серьезных последствиях псориаза без лечения

Врач предупредила о серьезных последствиях псориаза без лечения

Псориаз — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне наследственной предрасположенности. Без должного лечения оно может привести к высыпаниям на коже и поражению суставов вплоть до ограничения движений, рассказала «Известиям» 29 октября, во Всемирный день борьбы с псориазом, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.

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