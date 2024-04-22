Европа забыла, кто освобождал её от нацизма. Придётся напомнить!

US Uri Strukow Вот именно поэтому нечего нашим наверху возмущаться от того, как запад относится к нашей истории, если они сами эту историю отрицают. А правопреемником вынужденно себя объявили, иначе в ООН сразу вылетели бы из Совбеза и превратились бы в страну 3го мира. Плюс, помимо долгов Союза, были еще бо́льшие долги Союзу, а так же собственность за рубежом.

Анфиса Иванова " Вопрос- а куда он вел страну 20 лет, если СВО вынуждает не просто менять курс, а менять в противоположную сторону...." Вы , наверное, Юрий, и сами не особо задумывались,, когда написали слова о вынужденной смене курса в результате СВО в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ?! До чего же они емки по своему содержанию и определению - если мы правильно понимаем эту СТОРОНУ!! Все-таки клюнул нас петух в задницу здорово!!! Больно, - и раны свои от этого залечивать будем только своими знахарями ?! Что-то я сомневаюсь...