Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • серый777 котов
    На всю эту хуйню которую написали . особенно про запад . котрым мы покажем жопу. и они скоро будут нам платить за это...НЕКОТОРЫЕ СТРАШНО...
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    А лучше самосуд! Надежней и проще...Русские женщины с...
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Европа забыла, кто освобождал её от нацизма. Придётся напомнить!

Семьдесят девять лет спустя после начала битвы Красной армии за Берлин "Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей", сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Вот именно поэтому нечего нашим наверху возмущаться от того, как запад относится к нашей истории, если они сами эту историю отрицают. А правопреемником вынужденно себя объявили, иначе в ООН сразу вылетели бы из Совбеза и превратились бы в страну 3го мира. Плюс, помимо долгов Союза, были еще бо́льшие долги Союзу, а так же собственность за рубежом.
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9 час.
Анфиса Иванова
&quot; Вопрос- а куда он вел страну 20 лет, если СВО вынуждает не просто менять курс, а менять в противоположную сторону....&quot; Вы , наверное, Юрий, и  сами не особо задумывались,, когда написали  слова о вынужденной смене курса  в результате СВО в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ?! До чего же они емки по своему содержанию и определению - если мы правильно понимаем эту СТОРОНУ!! Все-таки клюнул нас петух в задницу здорово!!!  Больно, -  и раны свои от этого залечивать будем только своими знахарями ?!  Что-то я сомневаюсь...
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3 час.
Boris Borisov
Что вы всё рвётесь кого- то освобождать ! Например , Европу от нацизма ! Да, Европа и есть нацизм !!! Её не освобождать , а           у н и ч т о ж а т ь нужно ! Уже раз освободили... .И что, - теперь, каждые 100 лет будем &quot;освобождать&quot; ценою миллионов жизней русского народа !!???
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48 мин.

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