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Йога жены оказалась слишком вдохновляющей для мужа

Йога жены оказалась слишком вдохновляющей для мужа

Девушка спокойно занималась йогой и выполняла одну позу за другой, а её муж наблюдал со стороны. Правда, в какой-то момент он начал мысленно «подставлять» себя к каждой новой асане, превращая обычную тренировку в забавную игру воображения.

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