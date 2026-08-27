НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

504 подписчика

Лихачев поделился новостями о расширении проектов «Росатома» в Египте

Лихачев поделился новостями о расширении проектов «Росатома» в Египте

Российско-египетское сотрудничество в атомной сфере выходит на новый уровень. Помимо строительства четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», Москва и Каир обсуждают расширение станции, развитие ядерной медицины, создание плавучих и малых атомных мощностей, а также внедрение аддитивных технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии