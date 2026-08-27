Лихачев поделился новостями о расширении проектов «Росатома» в Египте

Российско-египетское сотрудничество в атомной сфере выходит на новый уровень. Помимо строительства четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», Москва и Каир обсуждают расширение станции, развитие ядерной медицины, создание плавучих и малых атомных мощностей, а также внедрение аддитивных технологий.
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