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Рождественские чтения прошли в школе № 8 в Домодедове

Рождественские чтения прошли в школе № 8 в Домодедове

Духовно-нравственное воспитание молодежи является одной из главных задач современного образования. В домодедовской школе №8 прошли 33-е муниципальные Рождественские чтения «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

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