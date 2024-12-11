Рождественские чтения прошли в школе № 8 в Домодедове

Духовно-нравственное воспитание молодежи является одной из главных задач современного образования. В домодедовской школе №8 прошли 33-е муниципальные Рождественские чтения «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
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