Умер Джин Хант, солист поп-групп The Jets и Boys Club

Американский музыкант по имени Джин Хант скончался. Он известен также как Юджин Джозеф Вольфграмм. Родился Юджин в 1966 году и был одним из основателей поп-группы The Jets, где пел вместе с несколькими братьями и сестрами.
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